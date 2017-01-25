Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора. Инна Васейкина

«Иногда хотелось попасть под бомбежку» Петербуржец Олег Яцкевич первые 20 лет своей жизни провел в доме на Фонтанной улице. Здесь ребенком прожил 900 дней блокады и встретил Победу. Сегодня мы публикуем его воспоминания о том времени, которое невозможно забыть. Олег Яцкевич

На петербургских заводах каждого сотрудника проверяют на алкотестере Чтобы попасть на один из заводов «Силовых машин», например, на «Электросилу», нужно иметь не только электронный пропуск, но и абсолютно трезвую голову. Для этого каждый входящий через проходную человек обязан «дунуть» в алкотестер, и если тот «решит», что количество промилле в крови у рабочего зашкаливает, то его не только не пропустят на завод, но и вынесут строгий выговор, а могут даже и уволить. Любовь Румянцева

Захарова "прокатила" Бориса Джонсона, объявив на него конкурс каррикатур фото Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила шуткой юмора успокоить ярость британского премьер-министра Бориса Джонсона по поводу ее приглашения на прием в Палату общин. На своей страничке в Facebook она предложила своим подписчикам слать ей карикатуры на несдержанного премьера. Инна Васейкина

Ученые бьют тревогу: российское зерно поражено смертельно опасным грибом фото Ученые Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ФГБНУ ВИЗР) бьют тревогу: в нашей стране сложилась чрезвычайная ситуация с зерном, почти все оно заражено опасным грибом фузариозом. Это очень серьезное заболевание растений, которое снижает качество зерна до фуражного, уменьшает всхожесть семян, но главное — при нем выделяются опасные для человека микотоксины. Екатерина Пичугина

Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей разрушающей Америку" Самая продаваемая певица всех времен американка Рианна очень эмоционально отреагировала на указы президента США Дональда Трампа о беженцах мигрантах. Фактически она сравнила Трампа с "аморальной свиньей". 28-летняя актриса и певица сама переехала в США 12 лет назад, родившись в Барбадосе. Возможно именно поэтому инициативы нового американского президента задели ее за живое. Михаил Верный