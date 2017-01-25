Эксперты: Украина права, ее судьбу решат Трамп и Путин видео
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев надеется стать участником переговоров между Трампом и Путиным, так как боится стать разменной монетой в процессе налаживания отношений между двумя государствами. Власти Незалежной оказались серьезно озабочены предложением американского лидера по ядерному разоружению. «МК» решил выяснить у экспертов, какая роль в переговорах лидеров двух стран может быть отведена Киеву.
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