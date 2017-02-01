Российско-белорусский политэкономический конфликт приобретает с каждым часом все больший накал. Как далеко может зайти противостояние? Может ли он привести к разрыву союзнических отношений? На вопросы "МК" отвечает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Жуткой смертью погибла в четверг вдова известного в прошлом диктора советского радио, переводчика Кирилла (Карла) Ваца. Валерию Игоревну растерзали собаки. Ужасно в этой истории и то, что погибла пожилая женщина в самом центре Москвы, чуть ли не на глазах у того, кто за этими собаками следил.

У нее дома хранятся стопки фотографий малышей, которым она помогла появиться на свет. Елена Воробец — петербургский акушер-гинеколог, врач высшей категории, победитель ежегодного городского конкурса «Наш любимый врач». К ней приезжают беременные даже из Финляндии.

Алексей Маетный «прославил» Россию, завоевав аж три порно-«Оскара». Но про секс этот петербуржец, воспитанный в строгих правилах, рассказывать не хочет. Зато этот лучший участник групповухи-2016 с радостью рассуждает о роли Путина в истории.

Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален...

Питерская школа фигурного катания с каждым годом сдает свои позиции в Европе На завершившемся в Остраве чемпионате Европы российские фигуристы завоевали по две медали каждого достоинства и обеспечили себе максимальное представительство в каждой из четырех дисциплин на ЧЕ-2018, который пройдет в Москве. Но из восьми наград только одна завоевана представителем Петербурга. Больше быть просто не могло. По итогам состоявшегося в декабре чемпионата России на «Европу» отобрался только Михаил Коляда. В Остраве он впервые в карьере завоевал бронзу. Борис Ходоровский

Петербурженка Юлия Туулик стала жертвой итальянского врача-экспериментатора Самый скандальный хирург-трансплантолог мира, итальянец Паоло Маккиарини нашел работу в России. В марте прошлого года его уволили из престижного Каролинского медицинского университета в Стокгольме. Почти все его пациенты умерли после того, как он пересадил им пластиковую трахею по методу, изобретенному им самим. Катерина Кузнецова

Почему питерские родители теперь так боятся «карателей» из органов опеки Громкая история семьи Дель, переехавшей из Петербурга в Москву, у которой недавно московские органы опеки без суда и следствия отобрали десять приемных детей, повергла в панику родителей по всей России. Одни называют произошедшее случайностью, стечением обстоятельств. Другие говорят, что это «первая ласточка» и скоро любого приемного и даже родного ребенка по чьему-то доносу смогут отправить в детдом. Любовь Румянцева

Инвалиды-колясочники из Петербурга теперь могут ходить с помощью робота-экзоскелета 37-летний петербуржец Евгений Саблин уже почти три года не встает с инвалидного кресла. В 2014 году, гоняя на квадроцикле, он попал в аварию. Перелом одного позвонка, вывих другого... Диагноз врачей был неутешительным — вряд ли Евгений снова когда-нибудь сможет встать и сделать самостоятельные шаги. Но ему это удалось — благодаря экзоскелету, разработанному и созданному группой российских ученых. Любовь Румянцева