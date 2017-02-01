Министр обороны Украины Степан Полторак на своей странице в Facebook сообщил, что Россия обстреляла украинский транспортный самолет над Черным морем. По словам Полторака, огонь велся со стороны контролируемых буровых вышек.

Получила неожиданное продолжение история с арестом лидера «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева и нескольких сотрудников ФСБ, обвиненных в госизмене. Пресс-секретарь президента заявил, что аресты никак не связаны с заявлениями Вашингтона о якобы имевших место хакерских атаках со стороны России. И что Россия по-прежнему отрицает причастность к каким-либо хакерским атакам. И подтвердил, что президенту скорее всего доложили о ситуации с «Шалтай-Болтаем» и обвиняемыми в госизмене сотрудниками.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал последние критические заявления депутата Верховной рады Надежды Савченко в адрес официального Киева. Савченко обвинила президента Петра Порошенко в значительном ухудшении жизни в стране и назвала его "врагом народа".

Россия начала в срочном порядке оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Согласно приказу, который отдал глава ФСБ России Александр Бортников, режим пограничной зоны установят в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Он вступит в силу 7 февраля.

37-летний петербуржец Евгений Саблин уже почти три года не встает с инвалидного кресла. В 2014 году, гоняя на квадроцикле, он попал в аварию. Перелом одного позвонка, вывих другого... Диагноз врачей был неутешительным — вряд ли Евгений снова когда-нибудь сможет встать и сделать самостоятельные шаги. Но ему это удалось — благодаря экзоскелету, разработанному и созданному группой российских ученых.

Алексей Маетный «прославил» Россию, завоевав аж три порно-«Оскара». Но про секс этот петербуржец, воспитанный в строгих правилах, рассказывать не хочет. Зато этот лучший участник групповухи-2016 с радостью рассуждает о роли Путина в истории.

Страшноое ДТП в Новой Москве, в котором погибли 8 человек, всколыхнуло соцсети. Местные жители и люди, часто пользующиеся этой трассой, делятся как подробностями самой аварии, так и многими деталями, на которые теперь стоит обратить внимание.

Как проехать на велосипеде 9 тысяч километров и не умереть 5-кратный чемпион России по шоссейным велогонкам петербуржец Алексей Щебелин выиграл самую тяжелую ультрамарафонскую гонку в мире Red Bull Trans-Siberian Extreme — 2016. За 23 дня он проехал около 9 тысяч километров от Москвы до Владивостока по легендарной Транссибирской магистрали. Алексей рассказал «МК» в Питере» об этой уникальной поездке, а заодно о том, как вернуть нашему велоспорту былую славу. Катерина Кузнецова

Пенсионеру не повезло с врачом Громкая история о том, как пожилой пассажир такси «Везет» не доехал до дома и умер на улице, получила новый поворот. Следствие предъявляет претензии к врачу, который консультировал пенсионера незадолго до трагедии.

«Не понимаю, почему за допинговые грехи отвечают только спортсмены» В Спорткомитете Петербурга на прошлой неделе чествовали Софью Просвирнову и Екатерину Константинову, которые завоевали медали на чемпионате Европы по шорт-треку в Турине. Вместе со спортсменками на встречу со спортивными руководителями города пришел президент питерской Федерации конькобежцев Евгений Куликов. Олимпийский чемпион 1976 года и серебряный призер Олимпиады-80 возглавлял городской Спорткомитет в самые непростые времена — с 1992 по 1997 год. Борис Ходоровский

На петербургских заводах каждого сотрудника проверяют на алкотестере Чтобы попасть на один из заводов «Силовых машин», например, на «Электросилу», нужно иметь не только электронный пропуск, но и абсолютно трезвую голову. Для этого каждый входящий через проходную человек обязан «дунуть» в алкотестер, и если тот «решит», что количество промилле в крови у рабочего зашкаливает, то его не только не пропустят на завод, но и вынесут строгий выговор, а могут даже и уволить. Любовь Румянцева