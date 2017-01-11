Правительство собралось «ограбить» россиян за счет повышения НДС
В России стартовала дискуссия на самую болезненную для властей и общества тему — о реформировании налоговой системы после 2018 года. Пока ее вектор задает Министерство финансов, предложения которого сводятся к перераспределению налоговой нагрузки с бизнеса на самих граждан. Причем, о «налоге на роскошь» речь по-прежнему не идет: рост доходов бюджета планируется обеспечить прежде всего за счет представителей среднего класса.
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15 января «широкая общественность» проигнорировала очередную годовщину знакового события из обоймы «борьбы с кровавым режЫмом»: годовщина номинации Pussy Riot музыкальную награду NME Awards в категориях «Герой года» и «Музыкальный момент года» (освобождение участниц) в целом не отмечена. А ведь пару лет назад казалось, что девицы стали отменными ньюсмейкерами:
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За один день совершить путешествие с севера на юг нашей страны можно будет на фестивале «Первозданная Россия», который откроется в Центральном доме художника 20 января. На выставке будут представлены работы более ста фотографов, побывавших в десятках труднодоступных мест нашей страны. Главной же темой фестиваля станет столетие основания заповедной системы России.
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