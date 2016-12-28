Террорист в костюме Санта-Клауса расстрелял сто человек в Стамбуле Дерзкое и жесткое нападение произошло в Стамбуле в новогоднюю ночь на популярный клуб Reina в исторической районе Ортакёй в центре города. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл беспорядочную стрельбу по сотням отдыхающих. В результате 39 человек было убито, 69 получили ранения, а террорист, сняв костюм, спокойно ушел. Доведенные до отчаяния посетители клуба в панике прыгали в Босфор. Арсений Томин

На Дворцовой площади устроят праздник света, сказок и советского кино Все центральные события встречи 2017 года, конечно же, состоятся на Дворцовой площади. Но будет что посмотреть и на Невском проспекте, который закроют для автомобилистов в девять вечера 31 декабря, а также на Малой Садовой улице и у Гостиного двора.

Добрый кондуктор отрастил волшебную бороду Знаменитый петербургский добрый кондуктор Виктор Лукьянов снова готов раздавать конфеты. После долгой болезни он наконец вернулся на работу, причем в образе Деда Мороза. И в предпраздничные дни обещает кататься на автобусе по Невскому, исполняя роль сказочного волшебника. Елена Михина

Как изменятся российские законы с Нового года: новшества по полочкам фото Государство ежегодно дарит россиянам подарки в виде вступающих в силу с 1 января и сразу после него новых законов и постановлений, новых правил и запретов. По традиции мы решили в них покопаться. Сразу предупреждаем: подарков, делающих сказку былью, не нашлось. Но потенциально полезные вроде имеются. А есть и такие, что выбросил бы, не задумываясь, но с законами так не получится. Значит, придётся привыкать. Марина Озерова

В России повысился пенсионный возраст чиновников В России с 1 января 2017 года вступил в силу закон, который увеличивает возраст выхода на пенсию чиновников. Закон предусматривает поэтапное повышение - ежегодного по полгода. В итоге госслужащие мужчины будут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины - в 63 года. Михаил Верный

Лукашенко назвал Белоруссию заложницей экономической ситуации у партнеров Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении заявил, что страна живет открыто и поэтому стала заложницей экономической ситуации, сложившейся у партнеров. Он также заверил, что с белорусской земли никогда не будет агрессии, но призвал "держать порох сухим". Остап Жуков