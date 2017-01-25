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Эксперты: Украина права, ее судьбу решат Трамп и Путин видео

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев надеется стать участником переговоров между Трампом и Путиным, так как боится стать разменной монетой в процессе налаживания отношений между двумя государствами. Власти Незалежной оказались серьезно озабочены предложением американского лидера по ядерному разоружению. «МК» решил выяснить у экспертов, какая роль в переговорах лидеров двух стран может быть отведена Киеву.

Артур Аваков

Только в «МК»

Все говорят

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 Взрыв прогремел на ТЭЦ в Пензе, есть жертвы
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 Тема: Санкции
Киев потребовал своего присутствия на переговорах Путина с Трампом
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 Научно доказано, что кошки еще умнее, чем кажутся фото
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Санкт-Петербург

Как живется нашим соотечественницам в Саудовской Аравии
Как живется нашим соотечественницам в Саудовской Аравии

Своя вилла на берегу моря, большая зарплата, солнце круглый год и английская школа для ребенка — так выглядят условия контракта для сотрудников Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Из минусов — жесткие правила поведения, множество ограничений для женщин, средневековые нравы. Наша соотечественница Полина Лопатина в Саудовской Аравии уже два года. Она рассказала «МК» в Питере», как ей живется в самой «исламской» стране в мире.
Любовь Румянцева

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Медиаидеолог & публицист

Никакого равенства не существует и де-юре (о де-факто даже речи нет). Кто-то имеет право на мигалки и на право стрелять в голову первому встречному из табельного оружия. А кто-то — лишь право быть раздавленным выехавшим на встречку джипом. И все тяжбы вокруг этого = игры.

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Москва

В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками
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В Москве начался эксперимент с новыми дорожными знаками

В ближайший месяц в центре Москвы появятся новые дорожные знаки. Указатели уменьшатся в размере и должны будут совмещать в себе сразу несколько прежних знаков: например, «Парковка» и «Платная парковка». При этом частично уберут указатели, запрещающие стоянку, и информационные таблички. Перемены затеяны с простой целью: улучшить внешний вид улиц.
Любовь Кулябко

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Подмосковье

Названа причина пожара в Кубинке, где погибли трое участников вечеринки
Названа причина пожара в Кубинке, где погибли трое участников вечеринки

Пьяная вечеринка стала причиной пожара со смертельным исходом в подмосковной Кубинке Одинцовского района. Трое молодых молодых людей после употребления виски и пива не смогли самостоятельно выбраться из пылающего огнем частного дома.
Дмитрий Погорелов

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МК в регионах

Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей
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Власти подарили ветерану на 101-летие тысячу рублей и сертификат на 500 рублей

Во второй декаде января уроженцу Бурятии, участнику Великой Оте-чественной войны Шагдаржапу Мункуеву исполнился 101 год.

Роксана Родионова
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