cрочная новость Затонувшее в Финском заливе судно поднимут за 2 миллиона рублей Школьник попал в больницу после катания на санках в поселке Дудергоф «Зенит» настаивает на контракте с Нобоа на 2,5 года Девочка-подросток самовольно ушла из больницы в Петербурге и пропала Хулиганы заставили машиниста петербургского метро проехать с открытыми дверями
7

Правительство собралось «ограбить» россиян за счет повышения НДС

В России стартовала дискуссия на самую болезненную для властей и общества тему — о реформировании налоговой системы после 2018 года. Пока ее вектор задает Министерство финансов, предложения которого сводятся к перераспределению налоговой нагрузки с бизнеса на самих граждан. Причем, о «налоге на роскошь» речь по-прежнему не идет: рост доходов бюджета планируется обеспечить прежде всего за счет представителей среднего класса.

Елена Егорова

Только в «МК»

Все говорят

10
 Блеск и нищета «русских хакеров»
8
 Жених из «танцующего» кортежа оказался братом участника гонок на Gelandewagen
10
 На Марсе уфологи заметили вооруженного инопланетного воина
ещё

Санкт-Петербург

Почему пьяницы — золотой фонд человечества
4
Почему пьяницы — золотой фонд человечества

Яков Маршак — известный врач-нарколог, внук детского писателя Самуила Маршака — рассказал «МК» в Питере», почему одни люди более склонны к алкогольной зависимости, чем другие, и как им не превратиться в пьяниц.

ещё

Политика

перейти на сайт

АвтоВзгляд

ещё видео

Видео

02:27
Москва со слезами простилась с Елизаветой Глинкой
все авторы

Авторы

ещё

Экономика

перейти на сайт

WomanHit.ru

все блоги

Блоги

Блог Евгения Додолева

Медиаидеолог & публицист

15 января «широкая общественность» проигнорировала очередную годовщину знакового события из обоймы «борьбы с кровавым режЫмом»: годовщина номинации Pussy Riot музыкальную награду NME Awards в категориях «Герой года» и «Музыкальный момент года» (освобождение участниц) в целом не отмечена. А ведь пару лет назад казалось, что девицы стали отменными ньюсмейкерами:

ещё

Происшествия

все авторы

Авторы

ещё

Фоторепортажи

ещё

Общество

перейти на сайт

Охотники.ру

все карикатуры

Карикатуры Алексея Меринова

ещё

Москва

На фестивале
На фестивале "Первозданная Россия" покажут заповедную жизнь

За один день совершить путешествие с севера на юг нашей страны можно будет на фестивале «Первозданная Россия», который откроется в Центральном доме художника 20 января. На выставке будут представлены работы более ста фотографов, побывавших в десятках труднодоступных мест нашей страны. Главной же темой фестиваля станет столетие основания заповедной системы России.
Анастасия Гнединская

ещё

Подмосковье

В Подмосковье приехали детеныши самых знаменитых белых медведей Удмуртии
В Подмосковье приехали детеныши самых знаменитых белых медведей Удмуртии

Знаменитые близнецы — два белых медвежонка — прибыли в питомник Московского зоопарка из Ижевска, чтобы пройти карантин перед эмиграцией. Детеныши Серый и Белый — отпрыски любимцев удмуртской публики, Думки и Норда.
Елена Лелькова

все регионы

МК в регионах

Томских чиновников заподозрили в дефиците совести
4
Томских чиновников заподозрили в дефиците совести

Напомним, в отношении МУП «Спецавтохозяйство» Томска» возбуждено четыре уголовных дела. Все – по материалам городской Счетной палаты. Правда сайт этого органа прикрыли «по техническим причинам» сразу после опубликования пресс-релиза о проверке, ведь их сервер стоит в мэрии… Опытные журналисты успели скопировать пресс-релиз ревизоров. Языком цифр там было изложено большинство из того, что рабочие «САХа» рассказывали журналистам на встречах…

Василий ЕРЕМИН
ещё

Культура

ещё

Наука

ещё

Спорт

все авторы

Авторы