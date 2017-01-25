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Литва требует у России Калининградскую область, а РФ - Вильнюсский край

Депутат литовского Сейма Линас Бальсис, выступая на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса", сделал скандальное предложение отнять у России Калининградскую область, сославшись на документы времен окончания Второй мировой войны. Парламентарий утверждает, что Калининград по условиям договора был передан в состав СССР лишь до момента подписания Европой окончательного мирного договора.

Инна Васейкина

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Петербуржец больше 20 лет дружит с самолетом
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Петербуржец больше 20 лет дружит с самолетом фото

На полузабытом аэродроме под Питером живет «Илюша». К нему каждую неделю приходит Сан Саныч, разговаривает с ним, просит потерпеть и обещает, что они еще полетают. Сан Санычу 67 лет — он пилот, романтик и обычный пенсионер. Илюша — его Ил-14, красавец самолет, который вот уже 6 лет не поднимался в небо. На двоих у них долг — почти 4 миллиона, арест, тяжба с налоговиками и судебными приставами. А еще мечта — оторваться от этих земных проблем и открыть детский клуб, чтобы растить новых пилотов.
Елена Михина

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Медиаидеолог & публицист

Никакого равенства не существует и де-юре (о де-факто даже речи нет). Кто-то имеет право на мигалки и на право стрелять в голову первому встречному из табельного оружия. А кто-то — лишь право быть раздавленным выехавшим на встречку джипом. И все тяжбы вокруг этого = игры.

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Москва

Борьба москвички за поврежденный сброшенным льдом автомобиль обернулась поражением
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Борьба москвички за поврежденный сброшенным льдом автомобиль обернулась поражением

Признать свою вину в повреждении глыбами льда автомобиля, принадлежащего жительнице Гагаринского района столицы, отказались в итоге столичные коммунальщики. По заявлению москвички, припаркованная во дворе ее дома иномарка была разбита в момент, когда коммунальщики чистили снег на крыше жилища. Сами же работники ЖКХ уверяют, что автомобиль был поврежден еще до проводимых ими работ. Какие действия должен предпринимать владелец движимого имущества в подобных случаях «МК» пояснил адвокат Олег Сухов.
Таисия Афанасьева

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Подмосковье

Элла Памфилова продолжает кампанию за «честные выборы»
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Элла Памфилова продолжает кампанию за «честные выборы»

Не успели стихнуть эмоции по поводу недавней отставки председателя ТИК города Мытищи Валерия Конягина, которая последовала вслед за скандалом, получившим название «Мытищи-гейт», как Элла Памфилова заявила об утрате доверия в отношении главы еще одной подмосковной ТИК. Жанна Прокофьева, председатель королёвской ТИК, прославилась в ходе прошедших выборов тем, что с ее избирательных участков наблюдателей просто выносили за руки и за ноги.
Елена Березина

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Розничные рынки Дагестана: требования закона
Розничные рынки Дагестана: требования закона

В конференц-зале Национальной библиотеки Республики Дагестан 20 января прошло заседание Комиссии по анализу деятельности розничных рынков и развития торговли в Дагестане, где обсуждались итоги приведения розничных рынков республики в соответствие с требованиями законодательства.

Кади Алиев
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