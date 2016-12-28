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Террорист в костюме Санта-Клауса расстрелял сто человек в Стамбуле
Дерзкое и жесткое нападение произошло в Стамбуле в новогоднюю ночь на популярный клуб Reina в исторической районе Ортакёй в центре города. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл беспорядочную стрельбу по сотням отдыхающих. В результате 39 человек было убито, 69 получили ранения, а террорист, сняв костюм, спокойно ушел. Доведенные до отчаяния посетители клуба в панике прыгали в Босфор.
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Санкции
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Последний рейс военного самолета, направлявшегося в Сирию, длился всего семь минут. После чего он исчез с радаров и рухнул в море. Согласно официальным спискам, среди пассажиров были трое петербуржцев. Антон Губанков, начальник управления культуры военного министерства. Вместе с ним летела его помощница — Оксана Бадрутдинова. А также Дмитрий Рунков, корреспондент Первого канала, до недавнего времени работавший на каналах 100ТВ и «Санкт-Петербург».
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Если задуматься, какая же это все-таки условность – праздник под названием Новый год! Как была зима за окном минуту назад, так она и осталась, как мигала наряженная елка разноцветными огнями – так и мигает... Перед новым, 2017 годом, мы решили вспомнить и старинные русские обычаи, и экзотические заморские.
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В канун Нового года по столице прополз слух, что простому народу возбраняется гулять по городу в карнавальных костюмах. И что национальные русские кокошники под запретом. Неужели правда?
И вот морозным солнечным утром журналистка «МК», переодетая в Снегурочку, с ярким и красивым кокошником на голове вышла погулять в самом сердце нашей Родины, на Красной площади.
Оказалось, показавшиеся нелепыми слухи не лишены оснований...
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В Новый год бокалы поднимет большинство людей, которым употреблять алкоголь позволяют здоровье, убеждения и материальное положение. Конечно, злоупотребление спиртными напитками едва ли можно назвать полезным, однако о том, какую роль они играют в умеренных дозах, ученые до сих пор спорят. В преддверие праздников МК представляет подборку научных исследований, авторы которых обнаружили положительные последствия употребления алкоголя.
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Роузи снова нокаутирована: Нуньес защитила чемпионский титул на UFC 207
Больше года назад доминирующая чемпионка женского легчайшего дивизиона UFC Ронда Роузи была жестко нокаутирована. Но с тех пор, как Холли Холм завоевала чемпионский пояс, титул переходил из рук в руки и даже дождался возвращения Ронды. Однако, Аманда Нуньес, с вероятностью в 99%, на турнире UFC 207 завершила блестящую карьеру звезды промоушена: вновь нокаут, вновь бескомпромиссный. В этот вечер, а вернее, московское утро, гораздо интереснее было наблюдать за разборкой Круза и Гарбрандта.
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