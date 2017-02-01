cрочная новость Женщина-бомж отрезала собутыльнику нос и бросила его на улице «Метрострой» приступил к прокладке нового участка Лахтинско-Правобережной линии Суд начинает слушания по делу о гибели депутата Павла Солтана В мае петербургские школьники представят проект BIOCAD на IntelISEF в США В питерской подземке появился вагон 1978 года выпуска
23

Учительница, уволенная за секс с учеником, просит вернуть любовные подарки

Любовь не знает границ. Зачастую неконтролируемая страсть способна растоптать людей. Подтверждение тому — очередная история любви и ненависти учительницы английского языка престижной московской гимназии и ее воспитанника. 40-летняя женщина не совладала с эмоциями и вступила в интимную связь с 11-классником. Итог любовной драмы печален...

Ирина Боброва

Только в «МК»

Все говорят

43
 Лукашенко нефть на независимость не меняет видео
102
 Песков пожелал ополченцам иметь достаточно боеприпасов для войны с Киевом
8
 Рубль дорожает вопреки воле Минфина
ещё

Санкт-Петербург

Питерская школа фигурного катания с каждым годом сдает свои позиции в Европе
Питерская школа фигурного катания с каждым годом сдает свои позиции в Европе

На завершившемся в Остраве чемпионате Европы российские фигуристы завоевали по две медали каждого достоинства и обеспечили себе максимальное представительство в каждой из четырех дисциплин на ЧЕ-2018, который пройдет в Москве. Но из восьми наград только одна завоевана представителем Петербурга. Больше быть просто не могло. По итогам состоявшегося в декабре чемпионата России на «Европу» отобрался только Михаил Коляда. В Остраве он впервые в карьере завоевал бронзу.
Борис Ходоровский

ещё

Политика

перейти на сайт

АвтоВзгляд

ещё видео

Видео

02:15
Учащиеся "Лиги школ" отрицают обвинения в педофилии в адрес учителей
все авторы

Авторы

ещё

Экономика

перейти на сайт

WomanHit.ru

все блоги

Блоги

Говорить с ней на языке фактов и аргументов бесполезно. Она фанатка наподобие тинейджеров или дам послебальзаковского возраста, для которых любой косой взгляд в сторону их кумира — небывалое святотатство. Здесь тот же случай, усугубленный депутатскими полномочиями. Здравый смысл «отдыхает».

ещё

Происшествия

все авторы

Авторы

ещё

Фоторепортажи

ещё

Общество

перейти на сайт

Охотники.ру

все карикатуры

Карикатуры Алексея Меринова

ещё

Москва

Именитым москвичам разрешили упокоиться: восстановлено разграбленное кладбище Андрониковского монастыря
Именитым москвичам разрешили упокоиться: восстановлено разграбленное кладбище Андрониковского монастыря фото

В ближайшее воскресенье на территории некрополя одного из древнейших монастырей Москвы — Спасо-Андроникова — захоронят останки знаменитых москвичей, в числе которых герои Куликовской битвы, градоначальники и великие князья. Эти черепа и кости журналисты недавно отбивали у голодных собак. А еще мы разворачивали грузовики, везущие их на мусорную свалку… И вот наконец — победа?
Ева Меркачева

ещё

Подмосковье

Браконьеры, застрелившие оленя в Подмосковье, оказались силовиками
3
Браконьеры, застрелившие оленя в Подмосковье, оказались силовиками фото

Шестерых браконьеров, убивших оленя, задержали на днях сотрудники полиции в Шатурском районе Подмосковья неподалеку от деревни Бородино. Вину за смерть животного взял на себя один из нарушителей, и в обозримом будущем ему придется предстать перед судом.
Светлана Осипова

все регионы

МК в регионах

Петербуржец, обладатель трех порно-«Оскаров», учит нас родину любить
10
Петербуржец, обладатель трех порно-«Оскаров», учит нас родину любить

Алексей Маетный «прославил» Россию, завоевав аж три порно-«Оскара». Но про секс этот петербуржец, воспитанный в строгих правилах, рассказывать не хочет. Зато этот лучший участник групповухи-2016 с радостью рассуждает о роли Путина в истории.

Елена Михина
ещё

Культура

ещё

Наука

ещё

Спорт

все авторы

Авторы