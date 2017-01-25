Официальный представитель министерства иностранных России Мария Захарова прокомментировала свое сегодняшнее награждение в Кремле. Она заявила, что после встречи с главой государства ее дочери придется доедать суп.

Эндоваскулярные (закрытые) операции делают в России уже несколько десятилетий. Но до сих пор о них мало кто знает. «Без наркоза? На сердце? Шутишь...» — так реагировали почти все знакомые, когда я им рассказывала об этой прорывной технологии. После процедуры мы поговорили с директором Центра интервенционной кардиоангиологии Давидом Иоселиани, чтобы понять, почему клиникам, проводящим высокотехнологичные операции, выжить порой сложнее, чем сельской больнице.

Глава правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов на пресс-конференции в Москве отметил, что заметное снижение доходов россиян привело к тому, что они стали лучше платить по кредитам.

На полузабытом аэродроме под Питером живет «Илюша». К нему каждую неделю приходит Сан Саныч, разговаривает с ним, просит потерпеть и обещает, что они еще полетают. Сан Санычу 67 лет — он пилот, романтик и обычный пенсионер. Илюша — его Ил-14, красавец самолет, который вот уже 6 лет не поднимался в небо. На двоих у них долг — почти 4 миллиона, арест, тяжба с налоговиками и судебными приставами. А еще мечта — оторваться от этих земных проблем и открыть детский клуб, чтобы растить новых пилотов.

В Петербурге уже два года работает благотворительный фонд «Твоя территория», открывший «чат доверия» для подростков. С помощью онлайн-переписки психологи помогают решать проблемы школьников на грани жизни и смерти.

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев надеется стать участником переговоров между Трампом и Путиным, так как боится стать разменной монетой в процессе налаживания отношений между двумя государствами. Власти Незалежной оказались серьезно озабочены предложением американского лидера по ядерному разоружению. «МК» решил выяснить у экспертов, какая роль в переговорах лидеров двух стран может быть отведена Киеву.

Как живется нашим соотечественницам в Саудовской Аравии Своя вилла на берегу моря, большая зарплата, солнце круглый год и английская школа для ребенка — так выглядят условия контракта для сотрудников Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Из минусов — жесткие правила поведения, множество ограничений для женщин, средневековые нравы. Наша соотечественница Полина Лопатина в Саудовской Аравии уже два года. Она рассказала «МК» в Питере», как ей живется в самой «исламской» стране в мире. Любовь Румянцева

Светлана Письмиченко рассказала, почему фильм «Брат» становится все популярнее В конце декабря вспоминали Сергея Бодрова — 27-го числа артисту исполнилось бы 45 лет. А в этом году у картины Алексея Балабанова «Брат» будет юбилей — она вышла на экраны 20 лет назад, в 1997-м. О том, почему «Брат» с каждым годом становится все популярнее, «МК» в Питере» рассказала заслуженная артистка РФ Светлана Письмиченко, сыгравшая в нем главную женскую роль. Любовь Румянцева

Кто получит прибыль за то, что петербуржцы стоят в платных пробках С открытием Центрального участка ЗСД в конце прошлого года перед петербуржцами открылись весьма заманчивые новые возможности. Добраться, например, из аэропорта до севера города за полчаса, а не за два часа по пробкам. С другой стороны, новая трасса — это еще и новые пробки и новые нервы. Ибо простоять полчаса в заторе за те же 150 рублей уже совсем неприятно, а от скуки еще и нехорошие вопросы в голову лезут: кому же достаются деньги за эти платные пробки? Елена Ожегова

За что купил, за то и продаю Переход французского полузащитника Йоана Молло из «Крыльев Советов» в «Зенит» вызвал неоднозначную реакцию. Одни специалисты отмечают, что новобранец сине-бело-голубых способен добавить креативности, которой не хватает в последнее время команде Мирчи Луческу. Другие называют его футбольным секонд-хендом. Мол, не вызывают француза в национальную сборную страны, и зачем такой нужен «Зениту»? Борис Ходоровский