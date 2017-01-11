Правительство собралось «ограбить» россиян за счет повышения НДС В России стартовала дискуссия на самую болезненную для властей и общества тему — о реформировании налоговой системы после 2018 года. Пока ее вектор задает Министерство финансов, предложения которого сводятся к перераспределению налоговой нагрузки с бизнеса на самих граждан. Причем, о «налоге на роскошь» речь по-прежнему не идет: рост доходов бюджета планируется обеспечить прежде всего за счет представителей среднего класса. Елена Егорова

Неходячих детей и взрослых в Петербурге учат гонять по снежным склонам Горнолыжный курорт. Склон для начинающих. Девочка Маша вместе с инструктором поднимается на подъемнике наверх, потом медленно скатывается вниз. Инструктор следует сзади, придерживая девочку за страховочный трос. Внизу 16-летнюю Машу ждет волнующаяся мама и… инвалидная коляска. Юная горнолыжница в обычной жизни не может ни ходить, ни стоять. Любовь Румянцева

«Зенит» продал Витселя в Китай и спешит потратить вырученные средства Футболисты клубов российской Премьер-лиги отдохнули от многотрудной работы. А заодно заметно пополнили кассы отелей и ресторанов престижных курортов. В зимнее межсезонье лишь Аксель Витсель не отдыхал, а мучился. Борис Ходоровский

Юрий Лужков написал статью о трампомании в России Экс-мэр Москвы Юрий Лужков передал нам для публикации свою новую статью — посвященную новому президенту США Дональду Трампу, надеждам, которые возлагаются на него в Россию и состоянию нашей экономики. Юрий Лужков

«Путин привязал к окладам подчиненных зарплату руководителей самых одиозных фондов» Сегодня своим новым указом президент Владимир Путин ограничил зарплаты глав Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, привязав их к среднемесячным зарплатам сотрудников. Руководители смогут максимум получать в 10 раз больше, чем их среднестатистический подчиненный. Что это, пиар-ход или реальная борьба с коррупцией? Разобраться в ситуации нам помогли известные экономические эксперты. Светлана Осипова

Павленский прокомментировал подозрения в изнасиловании: «В тот вечер мы общались» видео Вокруг Петра Павленского разгорелся очередной скандал. Против акциониста и его соратницы Оксаны Шалыгиной главк СК по Москве проводит доследственную проверку по двум статьям, одна из которых 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Заявление об изнасиловании написала актриса Театр.doc Анастасия Слонина. Супруги не дождались хода дела и уехали с детьми во Францию, где просят политического убежища. Мы дозвонились Петру Павленскому. Ксения Коробейникова