Опять Киркоров и Петросян: дети плакали и давились соком, но продолжали смотреть «голубой огонек». Перефразируя Сталина: других артистов у меня для вас нет. Не прошло и пяти лет с момента прошлых выборов Путина, как начинается новое шоу под названием «президентская гонка». В теории сюжет должен быть закручен лихо, на практике — артисты в этом шоу прежние, только немножко побитые молью.

Существует ли ген, отвечающий за национальность? «Нет, — скажет вам любой генетик, — никаких конкретных генов русского, армянина или китайца не существует». Когда мы говорим об особенностях внешности, языка и других признаках, отличающих нас друг от друга, можно говорить только о совокупности многих генов. Зато, например, существуют заболевания, в большей степени характерные для определенных народностей.

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканулу Fox News, в ходе которого зашел разговор о России. Трамп отметил, что не знает, сможет ли поладить с российским президентом Владимиром Путиным, но считает, что с Россией лучше дружить. Также он осадил телеведущего, выступившего с критикой России, заявив, что США тоже трудно назвать безупречной страной в моральном плане.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, общаясь с украинскими журналистами, рассказала о своих планах на президентство. По признанию политической активистки, она готова занять президентское кресло лишь в случае реальной необходимости.

У нее дома хранятся стопки фотографий малышей, которым она помогла появиться на свет. Елена Воробец — петербургский акушер-гинеколог, врач высшей категории, победитель ежегодного городского конкурса «Наш любимый врач». К ней приезжают беременные даже из Финляндии.

Алексей Маетный «прославил» Россию, завоевав аж три порно-«Оскара». Но про секс этот петербуржец, воспитанный в строгих правилах, рассказывать не хочет. Зато этот лучший участник групповухи-2016 с радостью рассуждает о роли Путина в истории.

Если сотрудничество США и России в борьбе против ИГ будет успешно, то Дональд Трамп найдет возможность начать отношения двух стран с чистого листа. Такой ответ дал вице-президент США Майк Пенс в интервью журналистам ABC на вопрос о возможности снятия санкций с России.

Питерская школа фигурного катания с каждым годом сдает свои позиции в Европе На завершившемся в Остраве чемпионате Европы российские фигуристы завоевали по две медали каждого достоинства и обеспечили себе максимальное представительство в каждой из четырех дисциплин на ЧЕ-2018, который пройдет в Москве. Но из восьми наград только одна завоевана представителем Петербурга. Больше быть просто не могло. По итогам состоявшегося в декабре чемпионата России на «Европу» отобрался только Михаил Коляда. В Остраве он впервые в карьере завоевал бронзу. Борис Ходоровский

Петербурженка Юлия Туулик стала жертвой итальянского врача-экспериментатора Самый скандальный хирург-трансплантолог мира, итальянец Паоло Маккиарини нашел работу в России. В марте прошлого года его уволили из престижного Каролинского медицинского университета в Стокгольме. Почти все его пациенты умерли после того, как он пересадил им пластиковую трахею по методу, изобретенному им самим. Катерина Кузнецова

Почему питерские родители теперь так боятся «карателей» из органов опеки Громкая история семьи Дель, переехавшей из Петербурга в Москву, у которой недавно московские органы опеки без суда и следствия отобрали десять приемных детей, повергла в панику родителей по всей России. Одни называют произошедшее случайностью, стечением обстоятельств. Другие говорят, что это «первая ласточка» и скоро любого приемного и даже родного ребенка по чьему-то доносу смогут отправить в детдом. Любовь Румянцева

Инвалиды-колясочники из Петербурга теперь могут ходить с помощью робота-экзоскелета 37-летний петербуржец Евгений Саблин уже почти три года не встает с инвалидного кресла. В 2014 году, гоняя на квадроцикле, он попал в аварию. Перелом одного позвонка, вывих другого... Диагноз врачей был неутешительным — вряд ли Евгений снова когда-нибудь сможет встать и сделать самостоятельные шаги. Но ему это удалось — благодаря экзоскелету, разработанному и созданному группой российских ученых. Любовь Румянцева