Россияне в знак протеста могут отказаться от участия в «Дакаре» В эти дни в Асунсьоне проходит традиционное ралли «Дакар», и тревожные новости доходят из парагвайской столицы: гендиректор российской команды «КамАЗ-мастер» Сергей Когогин пожаловался, что организаторы пытаются исключить российских участников из числа лидеров в зачете грузовиков. Для этого они в очередной раз меняют техрегламент: с 2019 года автомобили в классе грузовиков смогут использовать только 13-литровые моторы, тогда как отечественные "КамАЗы" оснащены 16-литровыми двигателями. Елена Мильчановска

Главный военный педиатр рискнул своей жизнью ради маленьких сирийцев Большинство пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154 были военными музыкантами. Они летели в Сирию не воевать, а петь, танцевать, играть. За несколько недель до этой трагедии в Алеппо атаке боевиков подвергся российский госпиталь. Тогда погибли и пострадали военные медики, они тоже в Сирии не воевали, а приехали лечить взрослых и детей. Одним из раненых оказался петербуржец Вадим Арсентьев — главный педиатр Минобороны России, профессор Военно-медицинской академии. Елена Михина

Чему людям стоит поучиться у бойцовых петухов Многие гадают, что принесет нам 2017-й — год Красного Петуха. Петербуржцы Вячеслав и Татьяна Комовы знают о петухах все: уже много лет они разводят самые экзотические и редкие породы кур. В преддверии Нового года они рассказали «МК» в Питере», как дерутся настоящие бойцы, как они поют и в чем с петуха стоит брать пример. Любовь Румянцева

США ввели санкции против Бастрыкина Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти россиян, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина, предпринимателей Александра Лугового, Дмитрия Ковтуна и др. Санкции вводятся на основании принятого ранее "Акта Магнитского". MK.RU

Интрига первой встречи Путина и Трампа грозит затянуться на полгода Владимир Путин и Дональд Трамп, несмотря на обоюдное желание поскорее заняться восстановлением российско-американских отношений, не планируют встречаться до 20 января. На инаугурации 45-го президента США Россию по сложившейся традиции будет представлять посол, после чего, по словам Дмитрия Пескова, начнется «тщательная и аккуратная подготовка» контакта на высшем уровне. Чтобы такой контакт состоялся в ближайшее время, Москве и Вашингтону необходимо срочно найти повод. Елена Егорова