Один из противников передачи Исаакия РПЦ — директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров — рассказал «МК» в Питере», почему музей может развалиться после передачи собора РПЦ. А сторонник — петербуржец, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков — уверен, что ничего страшного не произойдет, и назвал передачу Исаакия восстановлением исторической справедливости.

В Петербурге появилась новая тенденция — из коммуналок старого фонда делают малогабаритное жилье, которое стоит дороже, чем комната, но дешевле, чем квартира-студия на окраине.

Силовики вмешались в автопроцесс перевозок из Пулково. Несмотря на то, что и раньше никто не сомневался в том, что полиция покровительствует таксистам, правду пришлось искать в уголовном порядке.

За пять лет налог на имущество в Петербурге вырастет в несколько раз

В 2017 году сразу 28 субъектов РФ переходят на новый порядок расчета налога на недвижимость. В их числе и Петербург. Горожане станут платить государству за квартиры, дачи и гаражи, исходя не из инвентаризационной, а из более высокой кадастровой стоимости, которая, как считается, максимально приближена к рыночной.